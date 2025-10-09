Евгений Кафельников: «Во всей вселенной нет лучше игрока без «Большого шлема», чем Марсело Риос!»
Евгений Кафельников называл лучшего игрока, не выигравшего «Большой шлем».
Россиянин ответил на твит болельщика, в котором тот утверждал, что лучший игрок без «Шлема» – Александр Зверев.
«Во всей вселенной нет лучше игрока без «Большого шлема», чем Марсело Риос! И точка!» – написал Кафельников.
Риос – экс-первая ракетка мира, финалист Australian Open-1998, чемпион 18 турниров ATP.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @KYevgeni
