Евгений Кафельников: «Во всей вселенной нет лучше игрока без «Большого шлема», чем Марсело Риос!»

Евгений Кафельников называл лучшего игрока, не выигравшего «Большой шлем».

Россиянин ответил на твит болельщика, в котором тот утверждал, что лучший игрок без «Шлема» – Александр Зверев.

«Во всей вселенной нет лучше игрока без «Большого шлема», чем Марсело Риос! И точка!» – написал Кафельников.

Риос – экс-первая ракетка мира, финалист Australian Open-1998, чемпион 18 турниров ATP.