Швентек о матче с Рыбакиной: «В первом сете казалось, что я играю с Янником Синнером»

Ига Швентек сравнила игру Елены Рыбакиной с игрой Янника Синнера.

Швентек обыграла Рыбакину в четвертом круге «Ролан Гаррос» – 1:6, 6:3, 7:5. Во втором сете Швентек ушла со счета 0:2.

«Первый сет был очень трудным. Мне казалось, что я играю с Янником Синнером. Елена сильно давила, поэтому мне нужно было что-то придумать, чтобы вернуться в игру. Если честно, она так играла, что я мало на что надеялась, но все равно не сдавалась. Я рада, что продолжала бороться, потому что с каждым геймом мне удавалось играть все более свободно. В концовке у меня получилось играть в свою игру, поэтому я очень рада», – сказала Швентек в интервью на корте.