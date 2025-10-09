Вашеро перед матчем с Джоковичем в Шанхае: «Для меня очень многое значит то, что я сыграю хотя бы с кем-то из Большой тройки»

Валентин Вашеро рассказал, почему для него важно сыграть с Новаком Джоковичем.

204-я ракетка мира в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае обыграл Хольгера Руне (2:6, 7:6(4), 6:4) и теперь встретится с Джоковичем .

– Вы сказали, что сыграть с Джоковичем в полуфинале было бы чем-то нереальным. Что вы имели в виду?

– Сейчас идет четвертый год, как я играю в профессиональном туре. Первый полный сезон я провел в 2022-м. Так что я упустил возможность сыграть с Роджером [Федерером] – в 2022-м он закончил.

Мне кажется, я был только на одном турнире, где в то же время играл Рафа . Так что и с Рафой сыграть у меня шансов не было.

Кто знает, когда Новак завершит карьеру, но мы все понимаем, что это скорее близко, чем далеко. Так что если я смогу сыграть в субботу с Новаком, то для меня будет очень многое значить то, что я сыграю за карьеру хотя бы с кем-то из Большой тройки (на момент пресс-конференции Джокович еще не вышел в полуфинал – Спортс’‘).

– Вы были 22-м в листе запасных. Когда вы узнали, что попадете [в квалификацию]?

– Мне кажется, часов за 36 до старта. Может быть, не в ночь перед началом турниром, а за ночь до этого. Не сильно заранее. По-моему, когда я приземлился, я был девятым в списке на попадание.

– То есть когда вы вылетали, вы еще не были в сетке.

– Нет. Я прилетел в четверг вечером и был девятым в списке. Я знал, что у меня большие шансы [сыграть], потому что это последний «Мастерс» в сезоне (предпоследний, так как еще будет «Мастерс» в Париже – Спортс’‘). Некоторые парни не рискуют в конце сезона, если у них есть травма. Я знал, что кто-то снимется.

Я бы сказал, что хуже всего, что я собирался приехать сюда на неделю раньше. Я планировал сыграть еще пять «Челленджеров». А теперь я просто поеду домой после этого турнира. Так что это еще одна забавная история: я сказал себе, что если не попаду, то просто потренируюсь в этих условиях неделю и буду готов к этим турнирам. И за день до начала я узнал, что играю.

В обоих матчах в квалификации я сражался в трех сетах. Наверное, самым легким был первый круг против Ласло Дьере , несмотря на счет 6:3, 6:4. Я не учитываю матч против Томаша Махача, где он снялся. Но все остальные встречи были трехсетовыми.

– Вы победили в пяти матчей из семи, проиграв первый сет. Это впечатляюще.

– Да. Я даже об этом не думал. Но и в квалификации я везде отдал первую партию. Может быть, мне нужно немного времени, чтобы войти в игру. Но все же, думаю, даже в первом сете я играл хорошо.

Если говорить о физической форме, то, думаю, теперь я способен бороться до самого конца матча – даже в последнем сете играть настолько же интенсивно, как и в первом. И во встречах с такими теннисистам, как Хольгер [Руне], и вообще против самых физических подготовленных теннисистов. Я действительно горжусь собой, тренером по физподготовке и тренером по теннису.

Иногда, когда ты стоишь низко в рейтинге, начинаешь сомневаться – а достаточно ли я делаю? Достаточно ли тренируюсь? Может, нужно больше? Может, другие делают больше? Задаешь себе много вопросов. Но, думаю, мы на правильном пути, – сказал монегаск на пресс-конференции.