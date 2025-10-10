Федерер приехал на «Мастерс» в Шанхае

Роджер Федерер приехал на турнир в Шанхае.

Сегодня 20-кратный чемпион «Больших шлемов» сыграет в парном выставочном матче с китайскими знаменитостями: актером и режиссером Донни Йеном, актером У Лэем и бывшей теннисисткой Чжэн Цзе . Игра состоится после четвертьфиналов.

