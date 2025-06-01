Рыбакина о том, Швентек сравнила ее с Синнером: «Рада, что получалось показывать такой уровень. Но нужно играть так дольше, чем всего один сет»

Елена Рыбакина прокомментировала поражение от Иги Швентек на «Ролан Гаррос».

Казахстанка проиграла 6:1, 3:6, 5:7, во втором сете упустив преимущество 2:0.

– Ига на корте сказала, что в первом сете играла как будто с Янником Синнером. Согласны, что ваш уровень был настолько высок?

– Да, абсолютно, я играла очень хорошо. Все мячи попадали в корт, почти не было долгих розыгрышей. Я просто атаковала – рада, что получалось такой уровень показывать. Другой вопрос – как его на весь матч сохранять. Мне нужно играть так дольше, чем первый сет, чем всего один сет.

– Насколько вам сам факт, что вы способны так гонять Игу Швентек, поможет вернуть то правильное ощущение своего топ-уровня? Наверняка оно отчасти потерялось за время вашего спада.

– Конечно, когда видишь, что можешь доминировать в таких матчах, убеждаешься: ты все делаешь правильно. В последнее время результаты были не такие, как хотелось бы, игра – неуверенной. Сейчас все равно я не настолько близко к уровню, где была, но я приближаюсь.

Я вообще давно не играла столько матчей подряд, перед травяным сезоном это особенно полезно: раз там все быстрее, розыгрыши короче, вдохновения только больше. К траве надо побольше поработать над выходами к сетке, сейчас мне этого не хватило, но в целом направление у меня сейчас правильное.

– Выходы к сетке – это вы о том эпизоде, когда с лета сыграли легкий мяч в сетку на брейк-пойнте?

– Много моментов, когда мне нужно было выходить к сетке, когда Ига была далеко за задней линией. Несколько раз я выходила, но играла там неуверенно, она меня обводила. А конкретно тот эпизод, когда я ошиблась прям с носа, уже у сетки – там не хватило работы ног, это был подарок, – рассказала Рыбакина корреспонденту Спортса’’ Андрею Васильеву.