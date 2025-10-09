0

Джокович о том, что до сих пор поражает его в спорте: «Центральный корт «Уимблдона»

Новак Джокович рассказал, что продолжает его поражать.

– Вы уже много лет в спорте. Вы величайший игрок. Вы взяли все крупнейшие титулы. Есть ли в спорте еще что-то, что способно вас поразить?

–  Это Центральный корт «Уимблдона» (смеется). Сам момент, когда ты на него выходишь, не похож больше ни на один выход ни на один корт. Думаю, я не единственный. Мне кажется, большинство теннисистов мечтают сыграть на «Уимблдоне», взять титул.

Мне посчастливилось победить там несколько раз. И каждый раз, когда я иду из раздевалки на Центральный корт, прохожу через зону для членов клуба, вижу этот исторический коридор со всеми фотографиями и трофеями, чувствую, насколько на «Уимблдоне» все грациозные и утонченные. Это совершенно особое ощущение. Думаю, именно поэтому у меня мурашки.

Я говорю это не только потому, что мы сейчас здесь, но каждый матч на центральном корте в Китае тоже вызывает у меня невероятные эмоции и ощущения из-за той поддержки, которую я получаю. Я не ожидал, что она будет настолько сильной. Я знаю, что люди ценят и уважают то, чего я добился за более чем двадцать лет, но с каждым годом [поддержка] становится только сильнее. Я стараюсь отвечать на эту любовь своей игрой – и, надеюсь, они получают от этого удовольствие, – поделился Джокович на пресс-конференции после выхода в полуфинал в Шанхае.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
