Джокович в ответ на то, что ему осталось 2 победы до титула в Шанхае: «Возможно, вам кажется, что это просто – но на таком уровне нет легких побед»

Новак Джокович поделился мыслями после выхода в полуфинал на «Мастерсе» в Шанхае.

Пятая ракетка мира обыграл в четвертом круге Зизу Бергса – 6:3, 7:5.

– Что вы думаете о титуле? Осталось выиграть всего два матча.

– Возможно, вам кажется, что это просто – но я уверяю, что [обыграть Бергса] было нелегко. На таком уровне нет легких побед. Зизу Бергс играл на этом турнире просто потрясающе. Мне кажется, было бы неуважительно по отношению к нему говорить, что эта победа была легкой. Это тяжелая победа в двух сетах.

С ногой все было хорошо. Сейчас у меня почти в каждом матче что-то случается с организмом. Есть и другие проблемы, которые я каждый день стараюсь решать – надеюсь, все будет становиться лучше по ходу турнира.

У меня будет день отдыха перед полуфиналом, так что это отлично. Я вернусь с правильным подходом и настронным на победу.

– 10 полуфиналов за 11 выступлений здесь – это впечатляюще. Расскажите о вашем успехе здесь.

– Не секрет, что я люблю играть в Китае. Я упоминал поддержку болельщиков, благодаря которой чувствуешь себя комфортно. Как будто бы ветер дует в твои паруса – когда на корте тяжело, они тебя поднимают. Так происходит буквально в каждом матче в последние дни.

У меня были проблемы с уровнем энергии. Каждый раз, когда у меня в матче появляется какая-то возможность, болельщики это чувствуют и меня поддерживают. Я слышу этот шум, и их энергия меня по-настоящему заряжает. Я получаю удовольствие. Как бы ни было тяжело, одновременно с этим мне нравится перед ними играть.

– В каком-то смысле Валентин Вашеро – неизвестный [соперник]. Что вы о нем читали и что будете пытаться делать?

– Я знаю его последние пару лет. Перед турниром он не входил в топ-200, но был где-то рядом. Он играет за Монако, и для них это огромный успех, самый большой в истории. Это удивительно. Так что все очень рады.

Я рад за него и за его команду. Я много лет знаком с Бенджамен Баллере, потому что он 15 лет базировался в теннисном клубе в Монте-Карло. [Вашеро] сильно прибавил. Мы всегда знали, что у него отличный потенциал, мощная подача и игра. Он и сам мощный парень.

По стилю игры он похож на [Артура] Риндеркнеша. И я вижу, что они довольно близки (Вашеро и Риндеркнеш двоюродные братья – Спортс’‘). И подача напоминает мне подачу Артура. Так что здорово видеть химию между ними – то, как они друг друга поддерживают. Артур присутствовал на протяжении всего матча. Для [Вашеро] это исторический успех.

Жду с нетерпением возможности с ним встретиться. Надеюсь, я смогу победить, – сказал серб на пресс-конференции.