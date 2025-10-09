«Я бы очень-очень расстроился, если бы кто-то поцарапал мою машину». Янник Синнер ответил, как бы отреагировал в разных ситуациях

Янник Синнер рассказал, какие ситуации могли бы вывести его из себя.

– Потерянный чемодан с ракетками?

– Это сложно, потому что ракетки всегда со мной. Но если что-то случится, всегда есть решение. Так что посмотрим (улыбается).

– Мяч явно в ауте, но система говорит, что он в корте.

– Это то, с чем нам приходится жить. Мы не можем пойти против технологий, поэтому приходится просто это принять. Но зависит от того, какой счет.

– Ананас на пицце.

– Это всегда не очень хорошо.

– Твой соперник взял очень длинный туалетный перерыв.

– Бывает, что приходится об этом думать. Иногда игрок чувствует себя не очень хорошо, у него проблемы с желудком или еще что-то. Поэтому я всегда стараюсь относиться с пониманием. Но есть правила, которые ограничивают время.

– Переваренная паста. Не альденте.

– Такое может произойти, ведь мы много путешествуем по разным странам с разными культурами (улыбается). Но лучше все же альденте.

– Кто-то поцарапал твою машину.

– Возможно, это худшее из всего, что называли до этого. Поэтому я бы очень-очень расстроился.

– То, что люди говорят, что ты искусственный интеллект.

– Знаете, это хорошо, что иногда соперники чувствуют себя так. Для меня это комплимент – значит, я хороший игрок. Так что, на самом деле, я и не против быть искусственным интеллектом (улыбается), – рассказал вторая ракетка мира в интервью «Больше!».

