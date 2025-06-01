Швентек отыграла у Рыбакиной сет и брейк и шестой год подряд вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Ига Швентек вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

Она обыграла Елену Рыбакину – 1:6, 6:3, 7:5. Во втором сете Швентек ушла со счета 0:2.

Счет в личных встречах стал 5:4 в пользу польки.

Швентек шестой год подряд стала четвертьфиналисткой «Ролан Гаррос». Она не добралась до этой стадии только в дебютном 2019-м.

Теперь действующая чемпионка поборется с Элиной Свитолиной. Счет 3:1 в пользу Швентек, она же в 2021-м выиграла их единственную встречу на грунте.