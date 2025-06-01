Швентек отыграла у Рыбакиной сет и брейк и шестой год подряд вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Ига Швентек вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос».
Она обыграла Елену Рыбакину – 1:6, 6:3, 7:5. Во втором сете Швентек ушла со счета 0:2.
Счет в личных встречах стал 5:4 в пользу польки.
Швентек шестой год подряд стала четвертьфиналисткой «Ролан Гаррос». Она не добралась до этой стадии только в дебютном 2019-м.
Теперь действующая чемпионка поборется с Элиной Свитолиной. Счет 3:1 в пользу Швентек, она же в 2021-м выиграла их единственную встречу на грунте.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
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