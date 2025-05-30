Рыбакина о подготовке к 1/8 «Ролан Гаррос» против Швентек: «Пересмотрю прошлые матчи и что-то из ее игры здесь тоже постараюсь оценить»

Елена Рыбакина поделилась ожиданиями от матча с Игой Швентек на «Ролан Гаррос».

Они сыграют друг с другом в четвертом круге, счет в личных встречах 4:4.

– Вы играли с Игой на грунте дважды: в Штутгарте и в Риме.

– Грунт в Штутгарте другой, это турнир в закрытом помещении. В Риме тоже условия отличаются, так что нельзя все сравнивать напрямую. Она в любом случае играет очень интенсивно, очень много двигается.

– Сейчас при подготовке что важнее: вспомнить детали, как ее раньше обыгрывали, или изучить, как она играет в этом грунтовом сезоне, на этом турнире?

– Мне надо будет на себя ориентироваться, самой больше атаковать. Конечно, пересмотрю прошлые матчи и что-то из ее игры здесь тоже постараюсь оценить.

– У вас победная серия из семи матчей, считая титул в Страсбурге. К вам возвращается ощущение, что вы готовы любой турнир выиграть?

– Да много игроков, у которых серии побед, я на этом не концентрируюсь. Но точно хорошим решением было вообще сыграть в Страсбурге. Что получилось там выиграть – еще лучше. Хорошо, что здесь матчи не каждый день, есть время отдохнуть, – рассказала Рыбакина корреспонденту Спортса’’ Андрею Васильеву.