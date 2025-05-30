Швентек о том, есть ли у нее предпочтение, с кем играть – с Рыбакиной или Остапенко: «Нет. Я хорошо вру? Я бы не смогла играть в покер»

Ига Швентек выказалась о сопернице по четвертому кругу «Ролан Гаррос».

Пресс-конференция шла одновременно с матчем между Еленой Рыбакиной , с которой у Швентек 4:4, и Аленой Остапенко , которой Швентек проиграла все шесть матчей.

В итоге Рыбакина победила 6:2, 6:2.

– Елена ведет в счете, так что посмотрим, кто в итоге победит. Безусловно, они обе отличные теннисистки. Мы не первый год играем друг с другом и провели много матчей, поэтому хорошо знаем игру друг друга.

Любой из матчей будет сложным. Но посмотрим, кто победит.

– У вас есть предпочтение?

– Нет (улыбается) . Я хорошо вру? Скажем так, не имеет значения, кто это будет. Боже мой, я бы не смогла играть в покер.