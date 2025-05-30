Швентек о том, есть ли у нее предпочтение, с кем играть – с Рыбакиной или Остапенко: «Нет. Я хорошо вру? Я бы не смогла играть в покер»
Ига Швентек выказалась о сопернице по четвертому кругу «Ролан Гаррос».
Пресс-конференция шла одновременно с матчем между Еленой Рыбакиной, с которой у Швентек 4:4, и Аленой Остапенко, которой Швентек проиграла все шесть матчей.
В итоге Рыбакина победила 6:2, 6:2.
– Елена ведет в счете, так что посмотрим, кто в итоге победит. Безусловно, они обе отличные теннисистки. Мы не первый год играем друг с другом и провели много матчей, поэтому хорошо знаем игру друг друга.
Любой из матчей будет сложным. Но посмотрим, кто победит.
– У вас есть предпочтение?
– Нет (улыбается). Я хорошо вру? Скажем так, не имеет значения, кто это будет. Боже мой, я бы не смогла играть в покер.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
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