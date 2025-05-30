Рыбакина третий раз в карьере вышла во вторую неделю «Ролан Гаррос» и теперь сыграет со Швентек

Елена Рыбакина вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос».

Она победила Алену Остапенко – 6:2, 6:2. Казахстанка выиграла седьмой матч подряд.

Рыбакина третий раз в карьере вышла во вторую неделю «Ролан Гаррос ». Ее лучший результат на турнире – четвертьфинал (2021, 2024).

Теперь Рыбакина поборется с действующей чемпионкой Игой Швентек. Счет в личных встречах 4:4, два предыдущих матча выиграла полька.