Рыбакина третий раз в карьере вышла во вторую неделю «Ролан Гаррос» и теперь сыграет со Швентек
Елена Рыбакина вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос».
Она победила Алену Остапенко – 6:2, 6:2. Казахстанка выиграла седьмой матч подряд.
Рыбакина третий раз в карьере вышла во вторую неделю «Ролан Гаррос». Ее лучший результат на турнире – четвертьфинал (2021, 2024).
Теперь Рыбакина поборется с действующей чемпионкой Игой Швентек. Счет в личных встречах 4:4, два предыдущих матча выиграла полька.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
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