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Норри после победы над Медведевым: «Для меня Даниил – четвертый по сложности соперник в туре»

Кэмерон Норри оценил победу над Даниилом Медведевым на старте «Ролан Гаррос».

Он обыграл россиянина 7:5, 6:3, 4:6, 1:6, 7:5.

– У вас в карьере было много значимых побед. Как оцениваете сегодняшнюю?

– Думаю, я бы включил ее в топ-3, учитывая историю наших личных встреч. Матч против Даниила – просто кошмар для меня с точки зрения стиля. Его манера игры мне совершенно не подходит. Он невероятно сложный соперник, по крайней мере для меня. Он ничего не отдает просто так, особенно на турнире «Большого шлема». Я знаю, что грунт – не его любимое покрытие, но он все же выигрывал «Мастерс» на глине. Две недели назад в Риме он меня просто вынес. Если не считать Алькараса, Синнера и Новака, Даниил, наверное, четвертый по сложности соперник для меня в плане стиля. Это потрясающая победа, особенно учитывая нашу личку. Каким он стоит? 11-м или 12-м? Обыграть его в пяти сетах на турнире «Большого шлема» – для меня это впечатляющий результат. Я могу черпать уверенность в том, что почти четыре часа сражался с ним на равных. Да, в четвертом сете я немного сбавил темп, и это стало ключевым моментом. Но в пятом сете я смог вырвать победу, так что все очень неплохо.

– Каково это – быть по другую сторону сетки и видеть, что соперник все больше раздражается, общается со своим боксом, кричит? Кажется ли вам, что в такие моменты вы его дожимаете, или это просто часть спорта, и вы не обращаете на это внимание?

– Да, конечно, я это замечаю. Обычно, когда я играю с Даниилом, он никогда не теряет самообладания. Он всегда полностью сосредоточен и, как правило, просто выносит меня с корта. Но сегодня в первом сете было приятно видеть, как он немного теряет контроль, общается с ложей, ищет ответы и решения.

Я чувствовал, что выигрываю много длинных розыгрышей, что против него сделать совсем непросто. Мне казалось, что мой стиль игры и физподготовка доставляют ему проблемы. Это дает небольшой заряд уверенности. Но он всегда готов к следующему очку, он отличный боец. Честно говоря, он один из моих любимых игроков. Мне нравится его стиль, его движение по корту, то, как он усложняет жизнь сопернику. Люблю наблюдать за его игрой. Он классный парень и один из королей соревновательной борьбы. Так что победить его – это действительно круто, – сказал Норри на пресс-конференции.

Медведев профукал клиенту – хотя отыгрался с 0:2 и подавал на победу. Что это было?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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