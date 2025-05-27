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Медведев о том, что не пожал руку судье после поражения на старте «Ролан Гаррос»: «Я просто забыл об этом»

Даниил Медведев прокомментировал поражение от Кэмерона Норри на «Ролан Гаррос».

В первом круге он уступил британцу 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7.

– Была плотная игра, очень разочарован, что не смог подать на матч, выиграть.

– Вы похожим образом проиграли Лернеру Тьену в Австралии. Есть много общего?

– Карьера долгая, я много таких матчей и выиграл. Например, полтора года назад, что в общем-то недавно, я вытаскивал такие матчи. В этом сезоне уже проиграл, если правильно помню, уже трижды, когда подавал на матч. Очевидно, нужно быть в этом лучше.

– Вы не пожали руку судье после матча.

– Я просто забыл об этом. Минут через пять после матча подумал об этом: я что, забыл пожать руку? Подумал, что может и нет. Как увижу его, скажу лично, что у меня с ним никаких проблем, я вообще очень уважаю Рене [Лихтенштейна].

– Как меняется ваше отношение к поражениям? Если сравнить, например, проигранный финал «Шлема» и то, что вы чувствуете сейчас.

– Такие поражения ощущаются примерно одинаково. Тут я, например, в первых кругах раза три проигрывал пятисетовые матчи, каждый раз потом почти одно и то же: пару дней, может неделю чувствуешь себя не очень, следующий турнир может быть сложным, смена покрытия. Но работа на тренировках помогает, там просто ждешь, пока эмоционально пойдешь наверх обратно.

Проигрывать в финале «Большого шлема» – другое дело, конечно. В плане энергетики вокруг это совсем иначе. Хотя тоже: проигрывать Рафе было очень больно, а вот Яннику в Австралии в прошлом году – нет, потому что я уже был мертвым, а он играл прекрасно, – приводит слова Медведева корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.

Медведев профукал клиенту – хотя отыгрался с 0:2 и подавал на победу. Что это было?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoКэмерон Норри
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