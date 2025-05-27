Мирра Андреева о диете: «Конечно, я стараюсь питаться правильно, но иногда чувствую, что мне просто необходимо съесть что-то сладкое»

Мирра Андреева оценила платье, которое ей подготовил Nike для «Ролан Гаррос».

В первом круге парижского «Большого шлема» она обыграла Кристину Букшу 6:4, 6:3.

– Хочу спросить про ваш сегодняшний наряд. Вы вышли на корт в необычной юбке. Это первый раз, когда вы выбрали такой стиль? Участвуете ли вы в выборе своей экипировки?

– Да, это действительно первый раз, когда я появилась в такой юбке. Nike создал что-то новое специально для «Ролан Гаррос» этого года. Я была в восторге от возможности надеть эту стильную длинную юбку. У меня она в двух цветах: бордовом и молочно-белом. Планирую играть в одиночке в этом темно-красном оттенке, так что будете меня в этом видеть.

– Вопрос о питании. Считаете ли вы себя строгой в отношении диеты? Если да, как удается поддерживать дисциплину из недели в неделю, от турнира к турниру?

– Ну, я стараюсь, но бывают дни, когда это дается сложнее, а бывают – когда все легко (улыбается) . Конечно, я стараюсь питаться правильно, избегаю фастфуда и стараюсь не увлекаться сладостями или вредной едой. Но иногда бывают моменты, когда я чувствую, что мне просто необходимо съесть что-то сладкое, иначе я просто не смогу нормально функционировать. Я не слишком строга к себе, но стараюсь устанавливать небольшие рамки, чтобы иногда говорить себе «нет» и придерживаться здорового питания, – сказала Андреева на пресс-конференции.