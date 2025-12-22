  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Бартоли о прекращении работы Алькараса и Ферреро: «Карлос добавил много выставочных матчей, с чем был не согласен тренер»
0

Бартоли о прекращении работы Алькараса и Ферреро: «Карлос добавил много выставочных матчей, с чем был не согласен тренер»

Марион Бартоли высказала мнение о прекращении работы Алькараса и Ферреро.

Чемпионка «Уимблдона»-2013 Марион Бартоли считает, что причиной прекращения работы Карлоса Алькараса и Хуана Карлоса Ферреро стали разногласия по календарю.

«Глубинная причина того, что Хуан Карлос и Карлос не смогли договориться, кроется не только в финансах. На самом деле, проблема в расписании, которое выбрал Алькарас и его окружение.

В особенности то, что он добавил много выставочных матчей, с чем был не согласен Хуан Карлос Ферреро. Я упоминаю этот момент, потому что он кажется важным: после US Open Карлос решил не ехать в Азию и не играть азиатскую серию (на самом деле Алькарас провел и выиграл турнир в Азии, в Токио – Спортс’‘).

Он сыграл выставочный турнир в Эр-Рияде, потом не в форме приехал на «Мастерс» в Париже, получил травму на итоговом турнире в Турине и не смог защитить цвета флага на Кубке Дэвиса».

Нежданчик: Алькарас расстался с тренером, который сделал его великим и был как отец

Алькарас и Ферреро: истории великого дуэта, который разрушили деньги и власть

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennishead
logoМарион Бартоли
logoКарлос Алькарас
logoATP
logoХуан Карлос Ферреро
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Рублев, Бублик и Рууд сыграют на выставочном турнире UTS в Ниме
48 минут назад
Джокович потренировался с Казо в Дубае
сегодня, 09:24Видео
Сегодня день рождения Каспера Рууда и Джека Дрэйпера
сегодня, 08:39
Алькарас сделал татуировку статуи Свободы и Бруклинского моста
сегодня, 07:03Фото
Хиджиката, Хон и Гибсон сыграют на Australian Open по wild card
сегодня, 06:34
Тьен о победе на молодежном итоговом: «Я целый год ждал момента, когда смогу поднять этот трофей»
вчера, 20:57
Арнальди о том, кто вмешается в соперничество Синнера и Алькараса: «В последнее время ближе всех к ним был Дрэйпер, но ему часто мешают травмы»
вчера, 19:59
Тьен заработал $502k за победу на молодежном итоговом
вчера, 18:31
Тьен – второй американец, победивший на молодежном итоговом
вчера, 18:10
Молодежный итоговый турнир ATP. Тьен обыграл Блокса и стал чемпионом
вчера, 18:09
Ко всем новостям
Последние новости
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября, 06:48
Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»
29 ноября, 20:21Фото
Первой ракетке мира Алькарасу подарили джерси «Майами»
27 ноября, 12:56
Фриц посетил этап «Формулы-1» в Лас-Вегасе
23 ноября, 20:11Фото
Соболенко встретилась с Роналдо
23 ноября, 12:24Фото
Шнайдер сфотографировалась с Дзюбой в самолете
21 ноября, 21:05Фото