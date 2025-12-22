Бартоли о прекращении работы Алькараса и Ферреро: «Карлос добавил много выставочных матчей, с чем был не согласен тренер»

Марион Бартоли высказала мнение о прекращении работы Алькараса и Ферреро.

Чемпионка «Уимблдона»-2013 Марион Бартоли считает, что причиной прекращения работы Карлоса Алькараса и Хуана Карлоса Ферреро стали разногласия по календарю.

«Глубинная причина того, что Хуан Карлос и Карлос не смогли договориться, кроется не только в финансах. На самом деле, проблема в расписании, которое выбрал Алькарас и его окружение.

В особенности то, что он добавил много выставочных матчей, с чем был не согласен Хуан Карлос Ферреро. Я упоминаю этот момент, потому что он кажется важным: после US Open Карлос решил не ехать в Азию и не играть азиатскую серию (на самом деле Алькарас провел и выиграл турнир в Азии, в Токио – Спортс’‘).

Он сыграл выставочный турнир в Эр-Рияде, потом не в форме приехал на «Мастерс» в Париже, получил травму на итоговом турнире в Турине и не смог защитить цвета флага на Кубке Дэвиса».

