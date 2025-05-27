Мирра Андреева о матче в 11:00: «Я не любитель играть первыми запусками, люблю побольше поспать, не торопиться. Сегодня пришлось встать в 06:30»

Мирра Андреева рассказала, как строится ее день перед ранними матчами.

Сегодня Андреева вышла на первый круг «Ролан Гаррос» в 11:00 по местному времени и обыграла Кристину Букшу (6:4, 6:3).

– Я не особый любитель играть первыми запусками, потому что я не люблю вставать рано, я люблю побольше поспать, чтобы день был долгим, не торопиться.

Я не знаю почему, но почти всегда, особенно на этом турнире, мне первые матчи ставят первым запуском, поэтому я ожидала, что буду играть первым. Сегодня мне пришлось встать в 06:30 утра, чтобы собрать сумку, сходить на завтрак. Мы приехали, потом мне нужно все разложить в раздевалке в свой шкафчик, потом у меня час разминки перед разминкой на корте, идем на корт, потом я иду обратно, переодеваюсь, потом мы играем в Uno чуть-чуть и опять разминаемся перед матчем.

Я люблю, чтобы у меня было чуть-чуть побольше времени: после разминки на корте у меня полтора часа перед матчем, чтобы не торопиться, все спокойно сделать и уже со спокойной душой идти на матч.

– А вчера во сколько вы легли?

– Вчера я сказала себе, что лягу где-то в 22:30, но я легла в 22:45. Я думаю, ничего страшного, 15 минут – ладно. Но утром я, конечно, себя за это чуть-чуть покорила. Эти 15 минут, наверное, сейчас бы мне очень пригодились.

– Стартовые 15 минут на корте вы как будто еще немножко спали. В чем было дело?

– Да, я считаю, что я чуть-чуть медленно вошла в ритм и в целом в матч. Но она тоже очень бодро и хорошо начала, у нас было очень много затяжных розыгрышей, которые она в основном выиграла тем, что либо я в долгом розыгрыше ошиблась, либо она мне в итоге забила. Я считаю, что я начала немного медленно, не так, как я обычно играю, не в своем обычном ритме, но она тоже этим хорошо воспользовалась и начала быстро играть в свою игру.

– Несколько СМИ высказывали свое мнение о том, что вам попалась легкая сетка. Естественно, все это обсуждают. Обращаете ли вы какое-то внимание на это? Важно ли для вас это или вы идете от матча к матчу и не обращаете особого внимания?

– Я стараюсь, несмотря на то, с кем я играю, всегда настраиваться на матчи по отдельности. Я не знаю, насколько у меня легкая сетка, но, если эксперты так говорят, может быть, так и есть. Но я стараюсь просто настраиваться на каждый матч по отдельности, пытаться показать свой лучший теннис, неважно, с кем я играю.

Поэтому я очень рада, что начиная с первого круга, может быть не сразу, но где-то ближе к середине матча я уже начала играть в свой хороший теннис и очень рада тому, что выиграла, – сказала Андреева на пресс-конференции.