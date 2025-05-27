Мирра Андреева вышла во второй круг «Ролан Гаррос», отыграв в первом сете двойной брейк
Мирра Андреева вышла во второй круг «Ролан Гаррос».
Она обыграла Кристину Букшу 6:4, 6:3.
В первом сете Андреева уступала 0:3 с двумя брейками, а затем 2:4 с одним.
18-летняя Андреева – самая молодая представительница топ-10, выигравшая матч на «Ролан Гаррос», после 17-летней Серены Уильямс в 1999-м.
Андреева выступает в Париже третий раз: в 2023-м она прошла квалификацию и добралась до третьего круга основной сетки, в 2024-м стала полуфиналисткой.
Теперь она поборется с Эшлин Крюгер или Сюзен Ламенс.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
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