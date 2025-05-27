Мирра Андреева о том, что слушает Бон Джови: «Я работаю с Кончитой, так что приходится подстраиваться. Стараюсь быть с ней на одной волне»
Мирра Андреева рассказала о музыкальных предпочтениях.
Она обсудила их с Алексом Корретхой после выхода во второй круг «Ролан Гаррос».
– Мы слышали, что ты любишь музыку. Но я был очень впечатлен... Обычно такую музыку слушают старики вроде меня, а не молодежь вроде тебя. Тебе нравится Livin’ On A Prayer Бон Джови. Почему так? Мне она тоже нравится.
– Не знаю. Я начала слушать Бон Джови пару лет назад. Не знаю почему. Я услышала эту песню на «Уимблдоне», и она мне понравилась. Не в обиду будет сказано, но я работаю с Кончитой, так что приходится подстраиваться в плане музыки.
– Ты намекаешь, что она немного старая?
– Нет. Я тоже старею. Я стараюсь быть с ней на одной волне. У нас более или менее одинаковые музыкальные вкусы, – сказала Андреева в интервью на корте.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
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