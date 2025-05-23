Ига Швентек: «Я никогда не пожертвую своей честностью ради победы любой ценой – теннис того не стоит, и у меня не такой характер»
«Победа на турнире «Большого шлема» – это нечто непредсказуемое, ее невозможно запланировать. Поэтому я хочу просто наслаждаться моментом и игрой здесь, ведь нет другого места на земле, где я бы так же сильно любила играть в теннис».
Также она рассказала, как пережила дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
«Я никогда не пожертвую своей честностью ради победы любой ценой – теннис того не стоит, и у меня не такой характер. Но когда система поставила под сомнение мою честность, это было невероятно обидно.
Поскольку сначала я сосредоточилась на поиске источника загрязнения (Швентек использовала мелатонин, чтобы справиться с джетлагом и проблемами со сном – Спортс’’), я не сразу осознала масштаб происходящего. Лишь позже, в феврале, я поняла, что вернуть первое место в рейтинге будет сложно математически. Мне понадобилось время, чтобы принять это и начать смотреть вперед»
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