  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Ига Швентек: «Я никогда не пожертвую своей честностью ради победы любой ценой – теннис того не стоит, и у меня не такой характер»
17

Ига Швентек: «Я никогда не пожертвую своей честностью ради победы любой ценой – теннис того не стоит, и у меня не такой характер»

Ига Швентек поделилась настроем перед защитой титула на «Ролан Гаррос».

«Победа на турнире «Большого шлема» – это нечто непредсказуемое, ее невозможно запланировать. Поэтому я хочу просто наслаждаться моментом и игрой здесь, ведь нет другого места на земле, где я бы так же сильно любила играть в теннис».

Также она рассказала, как пережила дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

«Я никогда не пожертвую своей честностью ради победы любой ценой – теннис того не стоит, и у меня не такой характер. Но когда система поставила под сомнение мою честность, это было невероятно обидно. 

Поскольку сначала я сосредоточилась на поиске источника загрязнения (Швентек использовала мелатонин, чтобы справиться с джетлагом и проблемами со сном – Спортс’’), я не сразу осознала масштаб происходящего. Лишь позже, в феврале, я поняла, что вернуть первое место в рейтинге будет сложно математически. Мне понадобилось время, чтобы принять это и начать смотреть вперед»

Швентек в раздрае – теперь и на грунте. В чем причины кризиса?

«Правильный мелатонин вставляет как надо». Теннис бушует из-за допинга Швентек

Швентек попалась на допинге – том же, что и Валиева. Но получила бан всего на месяц

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: lequipe.fr
logoИга Швентек
logoРолан Гаррос
logoWTA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Рыбакина впервые за 13 месяцев выиграла титул
55 минут назад
Гамбург (ATP). Коболли победил Рублева и выиграл второй титул в сезоне и карьере
6923 минуты назад
Женева (ATP). Финал. Джокович уступает Хуркачу 0:1 по сетам в борьбе за 100-й титул в карьере
5225 минут назадLive
Страсбург (WTA). Самсонова и Рыбакина играют решающий сет
13340 минут назадLive
Рублев взял медицинский перерыв в финале в Гамбурге
156 минут назадФото
Рабат (WTA). 19-летняя Джойнт выиграла первый титул в карьере
4сегодня, 13:31
Медведев, Кириос, Давидович-Фокина снялись с парного «Ролан Гаррос»
1сегодня, 13:01
Александр Зверев: «В теннисе очень развита культура обвинений: со стороны болельщиков, в соцсетях. Мы часто сталкиваемся с хейтом»
сегодня, 12:42
Руне о том, что Медведев предложил отказаться от ранних матчей: «Забавно, что он так сказал. В Монако он все время хочет тренироваться в 9 утра»
6сегодня, 11:10
Ролан Гаррос. Расписание 25 мая. Соболенко в 13:00 мск сыграет с Рахимовой, турнир начнут Шнайдер, Павлюченкова, Потапова, Блинкова, Сафиуллин
4сегодня, 10:14
Ко всем новостям
Последние новости
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
123 февраля, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1130 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
124 января, 20:23