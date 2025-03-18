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Жоао Фонсека: «У меня хорошо получается совмещать карьеру и обычную жизнь»

60-я ракетка мира Жоао Фонсека рассказал о своем рационе питания.

«Я просыпаюсь и ем на завтрак яйца и фрукты. Перед выходом на корт съедаю банан и выпиваю свекольный сок. Во время тренировки ем бананы и углеводный гель, а после – четыре или пять фиников. Потом обедаю, а перед второй тренировкой выпиваю еще стакан свекольного сока. Еще пью сывороточный протеин с мальтодекстрином и изюмом. Вечером дома перекусываю йогуртом и овсянкой. И около 8 вечера ужинаю».

Также 18-летний бразилец ответил, как ему удается совмещать выступления в туре с обычной жизнью. 

«Мне очень нравится гулять с друзьями. Для человека, который много путешествует, у меня отличная социальная жизнь. Люблю ужинать с семьей, иногда играю в видеоигры с ребятами из американского колледжа. Еще нравится играть в покер. У меня хорошо получается совмещать карьеру и обычную жизнь».

Бойтесь Жоао Фонсеку! В 18 лет взял первый титул и вошел в историю

18-летний Фонсека – будущая звезда тенниса. Повторяет путь Синнера и цитирует Федерера

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: GQ
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светская хроника
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