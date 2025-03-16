Дрэйпер о том, что играет левой рукой, хотя он правша: «Просто я странный парень»

Джек Дрэйпер высказался о том, что играет левой рукой, но от природы он правша.

«Я пишу правой рукой, бью по мячу правой ногой и все делаю правой рукой. Когда я был помладше, то иногда бил по стене левой рукой и мог брать ей какие-то вещи. Но никогда не мог, ничего бросить левой рукой лет до 15.

Мне пришлось много над этим работать, что странно, учитывая мою подачу. Но не знаю. Просто я странный парень (улыбается) », – сказал Дрэйпер на пресс-конференции.