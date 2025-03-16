Дрэйпер о том, что играет левой рукой, хотя он правша: «Просто я странный парень»
Джек Дрэйпер высказался о том, что играет левой рукой, но от природы он правша.
«Я пишу правой рукой, бью по мячу правой ногой и все делаю правой рукой. Когда я был помладше, то иногда бил по стене левой рукой и мог брать ей какие-то вещи. Но никогда не мог, ничего бросить левой рукой лет до 15.
Мне пришлось много над этим работать, что странно, учитывая мою подачу. Но не знаю. Просто я странный парень (улыбается)», – сказал Дрэйпер на пресс-конференции.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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