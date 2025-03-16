Дрэйпер о прорыве в Индиан-Уэллс: «Ко мне приходит стабильность, игра постоянно улучшается»

Джек Дрэйпер высказался о своем прорыве в Индиан-Уэллс.

Британец прервал 16-матчевую серию побед Карлоса Алькараса в Индиан-Уэллс, впервые вышел в финал «Мастерса» и дебютирует в топ-10.

– Конечно, у тебя уже были успешные выступления, в том числе в Нью-Йорке, но сейчас это что-то другое. Ты можешь рассказать, как пришел к этому моменту? В плане физики, техники и психологической составляющей.

– Все изменилось в конце прошлого года – после того, как я взял свой первый титул в Штутгарте. Тогда я начал чувствовать себя увереннее. Для молодого игрока важнее всего ощущать, что ты можешь быть на этом уровне. Когда приходишь в раздевалку и видишь всех этих парней, матчи которых ты смотрел по телевизору, которыми ты восхищался, то как бы задаешься вопросом: достаточно ли я хорош, чтобы быть здесь?

Так что победа на паре турниров, полуфинал на US Open и попадание в топ-20 в конце года очень помогли мне в плане уверенности.

Потом я стал еще увереннее за счет побед на пятисетовиках в Австралии и выхода в финал в Дохе. Ко мне приходит стабильность, игра постоянно улучшается. Это добавляет уверенности. Опыт игры на самом высоком уровне помог мне прийти к таким результатам.