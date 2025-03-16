Дрэйпер прервал 16-матчевую серию побед Алькараса в Индиан-Уэллс, впервые вышел в финал «Мастерса» и дебютирует в топ-10
Джек Дрэйпер вышел в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллс.
Британец обыграл Карлоса Алькараса – 6:1, 0:6, 6:4. Алькарас до этого дважды подряд выиграл в Индиан-Уэллс титул, у него была серия из 16 подряд побед на этом турнире.
Дрэйпер впервые вышел в финал «Мастерса». В целом для него это будет шестой финал ATP в карьере (взял два титула).
За счет выступления в Индиан-Уэллс британец дебютирует в топ-10. Он будет восьмым в случае поражения в финале и седьмым – в случае победы.
За титул Дрэйпер поборется с Хольгером Руне.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
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