Руне и Дрэйпер разыграют титул в Индиан-Уэллс – датчанин ведет 1:0 в личке
Джек Дрэйпер и Хольгер Руне вышли в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллс.
Это будет их вторая встреча. Первую выиграл Руне в прошлом году на «Мастерсе» в Цинциннати (6:4, 6:2).
Больше ни на юниорском, ни на профессиональном они не играли.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости