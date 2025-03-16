Руне и Дрэйпер разыграют титул в Индиан-Уэллс – датчанин ведет 1:0 в личке

Джек Дрэйпер и Хольгер Руне вышли в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

Это будет их вторая встреча. Первую выиграл Руне в прошлом году на «Мастерсе» в Цинциннати (6:4, 6:2).

Больше ни на юниорском, ни на профессиональном они не играли.