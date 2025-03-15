Мирра Андреева о том, что выиграла 11 матчей подряд: «Я думала, что такое может случиться, но не знала, что все произойдет так быстро»

Мирра Андреева удивлена своей серией побед из 11 матчей.

17-летняя россиянка вышла в финал тысячника в Индиан-Уэллс, победив Игу Швентек (7:6(1), 1:6, 6:3). Ранее она выиграла турнир в Дубае.

– Во время матча вы смотрели в небольшую тетрадь. Что там написано и чем вам это помогает?

– Не думайте, что я вам расскажу, что у меня там (улыбается). Но на самом деле, это просто базовые напоминания самой себе, какие-то технические моменты, тактические. Но я ничего не скажу. Просто напоминания о том, что делать на корте в моменты, когда я нервничаю или хочу о чем-то вспомнить. Я просто открываю тетрадь и смотрю, что я там написала.

– То есть это ты там пишешь? Потому что мы видели имена игроков на разных страницах.

– О боже, вы это видели (смеется и закрывает рот рукой).

Ладно, я пишу [заметки] перед каждым матчем, готовлю по две страницы на каждую соперницу. На самом деле очень помогает. Две недели назад в Дубае я играла и с Еленой Рыбакиной и с Игой [Швентек] – и здесь встретилась с ними снова, так что было здорово посмотреть на записи. Я чувствую, что мне это помогает.

Но стоит отдать должное Кончите [Мартинес], потому что это она сказала мне так делать. И, кажется, это работает.

Для меня каждая победа многое значит, каждая из них добавляет уверенности в себе. Но сейчас я поняла, что выиграла 11 матчей подряд, и это неплохая серия...

– И турниры немаленькие.

– Да (смеется). Это здорово. Я думала, что такое может случиться, но не знала, что все произойдет так быстро. Я немного удивлена. Я все еще чувствую легкий адреналин. И просто очень приятно все ощущать.