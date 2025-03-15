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Соболенко о том, чувствует ли большее давление против 17-летней Мирры Андреевой: «Я прошла ту стадию, когда думала о возрасте соперницы»

Арина Соболенко рассказала, почему на нее не влияет возраст Мирры Андреевой.

Первая ракетка мира встретится с 17-летней россиянкой в финале тысячника в Индиан-Уэллс.

– Чувствуете ли вы большее давление, играя против такой молодой соперницы, потому что вам не хочется уступить кому-то настолько молодому?

– Нет, это не играет роли. Я прошла ту стадию, когда думала о возрасте того, с кем играю.

Не знаю. Я до сих пор ощущаю себя на 18. Для меня так странно осознавать, что мне 26, а в этом году будет 27, а ей 17, и она всего на два года старше моей сестры. А я воспринимаю сестру как ребенка, я помню, как она была совсем маленькой. Поэтому я смотрю на Мирру и думаю: «О боже, я такая старая». Просто безумие.

Мне очень грустно. Почему вы меня об этом спрашиваете? Мне почти 30 (улыбается).

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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