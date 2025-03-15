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Швентек о поражении от Андреевой: «Мирра играла очень свободно – а я даже не помню, когда в последний раз могла просто расслабиться и рисковать»

Ига Швентек объяснила поражение от Мирры Андреевой в полуфинале в Индиан-Уэллс.

Полька проиграла со счетом 6:7(1), 6:1, 3:6.

«Она определенно играла лучше и, возможно, в ключевые моменты была смелее. Конечно, я помню несколько ударов, которые могла бы выполнить лучше, но в целом я считаю, что матч прошел на очень высоком уровне. Ветер сыграл большую роль – временами было трудно выходить из сложных ситуаций, когда она сильно била по ветру, а я играла против него. Я выкладывалась на 100% во время многих длинных розыгрышей, но мяч просто не летел так, как я хотела. А когда ветер был с моей стороны, у меня не всегда получалось использовать его как преимущество – возможно, мне стоило играть немного агрессивнее, чтобы сбалансировать ситуацию. Но в итоге матч сложился больше в ее пользу, поэтому она и победила. Она точно играла лучше, чем мои предыдущие соперницы».

Она также ответила на вопрос, как она оценивает результат на этом турнире.

«Тяжело сказать. Конечно, я довольна предыдущими матчами. Я не могу сказать, что играла сегодня плохо – мне скорее не хватило смелости в ключевые моменты. А Мирра наоборот играла очень свободно, без давления. Видно, что у нее нет больших ожиданий и временами она просто расковано играет. А я даже не помню, когда в последний раз могла просто расслабиться, свободно бить по мячу и рисковать. Когда я пытаюсь делать это сейчас, особенно в важные моменты, это больше похоже на отчаянный шаг, чем на продуманный риск.

Это сложно объяснить человеку, который не играет в теннис – это сочетание инстинкта, интуиции, почти что-то метафизическое. Но я продолжу работать над этим, чтобы в таких напряженных матчах быть стабильнее и находить способы переломить игру в свою пользу».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @CANALPLUS_SPORT
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