Мирра Андреева: «Во время предсезонки я чуть не умерла. Но я чувствую, что стала сильнее и могу быстрее подавать и двигаться по корту»

Мирра Андреева рассказала, как на нее повлияла предсезонка.

17-летняя россиянка вышла в финал тысячника в Индиан-Уэллс, выиграв 11-й матч подряд.

– Ты еще растешь физически? Я смотрела твои матчи в прошлом году – ощущение, что ты стала не то чтобы больше, но на ветру не колосишься. Ты крепкая, и есть ощущение, что твоя физика позволяет тебе делать совершенно другие вещи, чем в прошлом году.

– Во время предсезонки, которую мы делали, я чуть не умерла. Я была очень близка к тому, чтобы сдаться и сказать: «Я больше не могу». Было очень тяжело, и мы очень много работали над моей физикой, над тем, чтобы укрепить мышцы. Конечно же, очень много работали и на корте.

Но я считаю, что этот период подготовки на предсезонке стал очень влиятельным, важным в моей карьере, потому что я чувствую, что стала сильнее и могу подавать быстрее, двигаться быстрее по корту. Поэтому, наверное, ключевой момент был, что мы очень, очень много работали на предсезонке, – рассказала Андреева в интервью «Больше!».