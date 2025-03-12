Медведев о том, проще ли взять титул в отсутствие Синнера: «На множестве турниров я с ним даже не играл, потому что до него не доходил»

Даниил Медведев ответил, проще ли ему выиграть титул в отсутствие Янника Синнера.

Синнер отстранен до 4 мая по допинговому делу. Медведев не побеждал на турнирах с 2023-го.

«Как посмотреть: в целом отсутствие Синнера, который в последнее время выигрывал, наверное, каждый второй турнир, в котором участвовал, в плане результатов на руку всем в туре – не только мне, а буквально всем.

С другой стороны, если судить по моим результатам в последнее время, то меня не должен волновать Синнер: на множестве турниров я с ним даже не играл, потому что до него не доходил. Так что как посмотреть.

Но мне нравятся слова Карлоса о том, что главное – сосредоточиться на себе, стараться делать то, что умеешь лучше всего, выигрывать матчи. Играешь с Синнером – стараешься победить, играешь с кем-то другим – тоже стараешься победить, и это самое важное».