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Медведев о том, проще ли взять титул в отсутствие Синнера: «На множестве турниров я с ним даже не играл, потому что до него не доходил»

Даниил Медведев ответил, проще ли ему выиграть титул в отсутствие Янника Синнера.

Синнер отстранен до 4 мая по допинговому делу. Медведев не побеждал на турнирах с 2023-го.

«Как посмотреть: в целом отсутствие Синнера, который в последнее время выигрывал, наверное, каждый второй турнир, в котором участвовал, в плане результатов на руку всем в туре – не только мне, а буквально всем.

С другой стороны, если судить по моим результатам в последнее время, то меня не должен волновать Синнер: на множестве турниров я с ним даже не играл, потому что до него не доходил. Так что как посмотреть.

Но мне нравятся слова Карлоса о том, что главное – сосредоточиться на себе, стараться делать то, что умеешь лучше всего, выигрывать матчи. Играешь с Синнером – стараешься победить, играешь с кем-то другим – тоже стараешься победить, и это самое важное».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: arabnews.com
logoКарлос Алькарас
logoЯнник Синнер
logoДаниил Медведев
logoATP
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