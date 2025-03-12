Даниил Медведев: «Медленные мячи и корты не проблема. Единственное, о чем я прошу, – пусть иногда будут быстрые мячи и корты»

Даниил Медведев объяснил претензии к медленным и тяжелым мячам.

«Для одних игроков это минус, для других – плюс. И это нормально. Есть медленные мячи – нет проблем, есть медленные корты – нет проблем. Единственное, о чем я прошу, – пусть иногда будут быстрые мячи и корты. Быстрые корты есть. А быстрых мячей, мне кажется, уже нет.

И для некоторых игроков это проблема. Когда какие-то игроки опускаются в рейтинге, мы такие: сенсация, сенсация, сенсация. Нет, у этого есть конкретная причина.

В 2023-м уже были такие мячи, и мне удалось выиграть пять турниров. Значит, я на это способен. Я должен быть очень уверен в себе и психологически устойчив, чего в последнее время мне иногда не хватало.

Но я на это способен. Я в этом уверен. Я всегда говорил, что это негативно сказывается на моей игре, потому что знаю свои сильные стороны. Сильные стороны никуда не исчезают, но медленные мячи усугубляют мои слабые стороны.

Некоторым другим игрокам это, наоборот, на руку. Ничего страшного, что так иногда происходит. Но я бы хотел, чтобы было 50 на 50: иногда быстрые мячи, иногда медленные. Сейчас не так. Я уже перепробовал много вариантов: ракетки, струны, все что угодно. Что-то помогало, а на следующем турнире – уже нет».