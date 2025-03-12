  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Даниил Медведев: «Медленные мячи и корты не проблема. Единственное, о чем я прошу, – пусть иногда будут быстрые мячи и корты»
3

Даниил Медведев: «Медленные мячи и корты не проблема. Единственное, о чем я прошу, – пусть иногда будут быстрые мячи и корты»

Даниил Медведев объяснил претензии к медленным и тяжелым мячам.

«Для одних игроков это минус, для других – плюс. И это нормально. Есть медленные мячи – нет проблем, есть медленные корты – нет проблем. Единственное, о чем я прошу, – пусть иногда будут быстрые мячи и корты. Быстрые корты есть. А быстрых мячей, мне кажется, уже нет.

И для некоторых игроков это проблема. Когда какие-то игроки опускаются в рейтинге, мы такие: сенсация, сенсация, сенсация. Нет, у этого есть конкретная причина.

В 2023-м уже были такие мячи, и мне удалось выиграть пять турниров. Значит, я на это способен. Я должен быть очень уверен в себе и психологически устойчив, чего в последнее время мне иногда не хватало.

Но я на это способен. Я в этом уверен. Я всегда говорил, что это негативно сказывается на моей игре, потому что знаю свои сильные стороны. Сильные стороны никуда не исчезают, но медленные мячи усугубляют мои слабые стороны.

Некоторым другим игрокам это, наоборот, на руку. Ничего страшного, что так иногда происходит. Но я бы хотел, чтобы было 50 на 50: иногда быстрые мячи, иногда медленные. Сейчас не так. Я уже перепробовал много вариантов: ракетки, струны, все что угодно. Что-то помогало, а на следующем турнире – уже нет».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: arabnews.com
logoATP
logoДаниил Медведев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Индиан-Уэллс (WTA). Гауфф сыграет с Бенчич, Самсонова сыграет с Паолини, Соболенко – с Картал, Мирра Андреева, Швентек вышли в 1/4 финала
18552 минуты назад
Индиан-Уэллс (ATP). Шелтон сыграет с Накашимой, Алькарас встретится с Димитровым, Медведев вышел в 1/4 финала, Циципас выбыл
9859 минут назад
Ига Швентек: «В Дохе и Дубае мячи были просто ужасными. Как будто играешь картошкой»
11сегодня, 15:27
Медведев о том, проще ли взять титул в отсутствие Синнера: «На множестве турниров я с ним даже не играл, потому что до него не доходил»
11сегодня, 14:47
Хольгер Руне: «Из всех покрытий дольше всего я привыкал к открытому харду. В Дании играют либо на грунте, либо в зале»
1сегодня, 14:10
Швентек о разгроме Муховой: «Легко не было, но понимаю, что выглядит именно так»
3сегодня, 13:18
Мирра Андреева: «Не знаю, почему в Индиан-Уэллс меня так сильно поддерживают зрители, но это приятно»
7сегодня, 12:31
Тревисан перенесла операцию на ноге
сегодня, 11:25Фото
На «Мастерс» в Монте-Карло заявились все игроки топ-50, кроме Синнера, Пола и Микельсена
8сегодня, 10:43
Руне после четвертой подряд победы над Циципасом репостнул твит, где он назван «папочкой» грека
25сегодня, 10:03Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
113 февраля, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1030 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
124 января, 20:23
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15