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Медведев о победе над Полом: «Мы оба не слишком хорошо вошли в матч, просто он еще хуже, чем я»

Даниил Медведев прокомментировал победу над Томми Полом в Индиан-Уэллс.

Из-за дождя они вышли на корт почти на четыре часа позже, чем было запланировано. Медведев победил 6:4, 6:0; в первом сете он вел 4:0, но американец сравнял счет.

– Мы оба не слишком хорошо вошли в матч, просто он вошел в него еще хуже, чем я, потому что лежали оба шесть часов. Ждешь в раздевалке, не знаешь, сидеть, лежать, двигаться, ходить, когда кушать, когда спать. Смотришь телик, дождь, не дождь, матчи какие-то, в телефон, я не знаю, играешь. И не всегда просто войти в матч.

Я чувствовал, что, даже несмотря на то, что я веду, мои удары не летят так, как я бы хотел. Я рад, что я смог во время матча это поймать, играть лучше и лучше. И, в принципе, чем больше матч длился, тем я лучше подавал, играл слева, справа. Поэтому очень доволен.

– Что екнуло внутри, когда счет стал по четыре в первой партии?

– Здесь и так медленно, и так много брейков. Мне кажется, здесь было уже, может быть, матчей 10, где люди на матч не подавали, на сеты не подавали. А вечером еще холоднее, еще медленнее. Поэтому было обидно, потому что, даже несмотря на то, что медленно, нужно все-таки закрывать такие сеты (улыбается), но я понимал, что тут такой корт, нужно просто продолжать бороться. В итоге потом я не проиграл ни одного приема на его подаче, ну и в принципе ни одного гейма. Поэтому просто продолжал бороться.

– Последний вопрос по поводу приема. Кажется, что ты стал больше входить корт, либо это тоже такие разовые акции?

– Это только с ним. У него, наверное, один из лучших киков в туре. Может быть, он, Алькарас, Шелтон, но Шелтон – левша, поэтому другое. Если бы мячи были быстрые, я бы стоял все матчи, я думаю, далеко. А так, с его кика у меня потом не долетает удар оттуда, где я стою, и дает ему все возможности и к сетке идти, и справа забегать. Поэтому был такой план: когда-то сработает, когда-то нет. Но рад, что сегодня сработал полностью, – сказал Медведев в интервью «Больше!».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: ютуб-канал «Больше!»
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