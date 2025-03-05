Алькарас о том, что Синнер не играет в Индиан-Уэллс: «Это ничего не меняет»

Карлос Алькарас прокомментировал то, что Янника Синнер не сыграет в Индиан-Уэллс.

Итальянец отстранен на три месяца за нарушение антидопинговых правил.

«Это ничего не меняет. Янник не играет, но многие лучшие игроки мира выступают. Явного фаворита нет, многие показывают отличный теннис.

Мой подход к турниру никак не изменился. Я сосредоточен на себе и хочу показать хороший теннис», – сказал Алькарас на пресс-конференции в Индиан-Уэллс.