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Швентек уступила минимальное количество геймов до 1/4 финала в Индиан-Уэллс

Ига Швентек повторила рекорд на «тысячнике» в Индиан-Уэллс.

Полька вышла в четвертьфинал, проиграв только шесть геймов за три матча. Она победила Каролин Гарсия (6:2, 6:0), Даяну Ястремскую (6:0, 6:2) и Каролину Мухову (6:1, 6:1).

До нее шесть геймов на пути к 1/4 финала на этом турнире уступила только Моника Селеш в 2002-м.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @OptaAce
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