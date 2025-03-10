Швентек об успехе на медленном харде в Индиан-Уэллс: «Покрытие помогает, но игра им не ограничивается. Все равно нужно работать»

Ига Швентек предположила, с чем связаны ее успешные выступления в Индиан-Уэллс.

В 2022-м и 2024-м она выиграла турнир, а в 2023-м дошла до полуфинала.

– Принято считать, что ваш успех на этом турнире связан исключительно с медленным покрытием и особенностями отскока. Но только ли это помогает вам здесь побеждать?

– Дело не только в покрытии. Например, я могла бы ошибаться и не выигрывать здесь на медленном покрытии (улыбается) . Так можно сказать о любой победе любого игрока на любом покрытии. В этом нет никакого смысла.

– Тогда с чем это связано? Кажется, что вам здесь очень комфортно, как и в Париже.

– Не знаю. Конечно, покрытие помогает, но игра им не ограничивается. Все равно нужно работать. Я здесь всегда очень сосредоточена и готова к ошибкам, которые можно допустить на сухом воздухе.

На этом турнире меня всегда было время, чтобы как следует потренироваться. Не было причин для спешки. Например, на турнирах, которые длятся одну неделю, иногда нет времени на тренировки. Но здесь оно всегда есть. Мне просто комфортно, и я вошла в ритм в том числе вне корта и успеваю хорошо восстановиться.

Наверное, это сочетание того, что мне здесь хорошо, и того, что в целом все в порядке.