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Швентек о цитате «Ты проснулся не для того, чтобы быть обычным»: «Она написана на порожке моего первого Porsche, который я получила за победу в Штутгарте»

Ига Швентек рассказала о цитате, которая ее вдохновляет.

– Могу задать вопрос о вашем сайте?

– Да, конечно.

– На главной странице говорится: «Ты проснулся не для того, чтобы быть обычным». Есть много всего, что можно было бы написать, но вы выбрали это. Расскажите о том, что это для вас значит.

– Да, эта цитата просто очень сильно меня вдохновила. Обычно я не так сильно вдохновляюсь какими-то цитатами, но с этой получилось именно так. Она со мной с самого начала – с 2018-го или 2019-го.

Не знаю. Эта цитата просто всегда была со мной. Она написана на порожке моего первого Porsche, который я получила за победу в Штутгарте. Мне она очень нравится, – сказала Швентек на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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