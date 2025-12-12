  • Спортс
Билли Джин Кинг о матче Соболенко и Кириоса: «Единственное сходство с оригинальной «Битвой полов» в том, что сыграют парень с девушкой»

Билли Джин Кинг прокомментировала предстоящую «Битву полов» Соболенко и Кириоса.

Билли Джин Кинг сравнила «Битву полов» Арины Соболенко и Ника Кириоса с оригинальной «Битвой полов». Американка провела ее с Бобби Риггсом в 1973-м году в Хьюстоне. Тогда 29-летняя Джин Кинг обыграла 55-летнего Риггса со счетом 6:4, 6:3, 6:3.

Матч между Соболенко и Кириосом пройдет 28 декабря в Дубае. Правила и корт будут отличаться от обычных: у каждого из игроков будет только одна подача, а сторону корта белоруски будет на 9% меньше, чем у австралийца.

«Единственное сходство в том, что сыграют парень с девушкой. И все.

Больше совпадений нет. Наш матч был посвящен социальным изменениям, потому что был 1973 год. А этот – нет.

Надеюсь, этот матч выйдет отличным. Конечно, я хочу, чтобы выиграла Соболенко. Но это не то же самое.

Я играла с Бобби до трех выигранных сетов, и мой корт никак не изменялся. Я сказала: «Я буду играть на тех же условиях или не буду играть вообще». И Бобби это понравилось.

Так что тот матч, который играла я, был очень политическим и жестким с точки зрения того, что за ним стояло. Я знала, что я должна выиграть ради социальных изменений. У меня было много причин победить», – заявила Джин Кинг.

Как Соболенко помогут обыграть Кириоса в новой «Битве полов»?

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: BBC Sport
