Швентек вышла в четвертьфинал «тысячника» в Индиан-Уэллс четвертый год подряд

Ига Швентек четвертый год подряд сыграет в четвертьфинале в Индиан-Уэллс.

Полька разгромила в четвертом круге Каролину Мухову – 6:1, 6:1.

Швентек – действующая чемпионка этого турнира. Вообще для второй ракетки мира это 21-й четвертьфинал на «тысячниках». Она также дошла да этой стадии на последних пяти турнирах этой категории, в которых участвовала.