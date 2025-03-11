Швентек вышла в четвертьфинал «тысячника» в Индиан-Уэллс четвертый год подряд
Ига Швентек четвертый год подряд сыграет в четвертьфинале в Индиан-Уэллс.
Полька разгромила в четвертом круге Каролину Мухову – 6:1, 6:1.
Швентек – действующая чемпионка этого турнира. Вообще для второй ракетки мира это 21-й четвертьфинал на «тысячниках». Она также дошла да этой стадии на последних пяти турнирах этой категории, в которых участвовала.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости