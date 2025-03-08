Киз о том, что испытала после первого титула «Большого шлема»: «Эмоциональные американские горки»
Мэдисон Киз рассказала, какие эмоции испытала после первой победы на ТБШ.
В январе она выиграла Australian Open незадолго до своего 30-летия.
«В плане эмоций это правда меня вымотало. Ты переживаешь невероятный эмоциональный подъем, а потом возвращаешься домой и все заканчивается. Я фактически была в коме, пока пыталась восстановиться. Это потрясающее достижение, я была так счастлива, но эти эмоциональные американские горки...
На самом деле забавно, сколько бывших игроков, с которыми я обращалась, говорили: «Экзистенциальный кризис – это абсолютно нормально». Некоторые говорили, что самым сложным будет выйти на первую тренировку после «Шлема». Было трагично это слышать».
Мэдисон Киз выиграла Australian Open! Что нужно знать о внезапной чемпионке
Киз взяла «Шлем» с 46-й попытки. Только трое шли к нему дольше
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: espn.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости