Киз о том, что испытала после первого титула «Большого шлема»: «Эмоциональные американские горки»

Мэдисон Киз рассказала, какие эмоции испытала после первой победы на ТБШ.

В январе она выиграла Australian Open незадолго до своего 30-летия.

«В плане эмоций это правда меня вымотало. Ты переживаешь невероятный эмоциональный подъем, а потом возвращаешься домой и все заканчивается. Я фактически была в коме, пока пыталась восстановиться. Это потрясающее достижение, я была так счастлива, но эти эмоциональные американские горки...

На самом деле забавно, сколько бывших игроков, с которыми я обращалась, говорили: «Экзистенциальный кризис – это абсолютно нормально». Некоторые говорили, что самым сложным будет выйти на первую тренировку после «Шлема». Было трагично это слышать».

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