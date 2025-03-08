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Киз о том, что испытала после первого титула «Большого шлема»: «Эмоциональные американские горки»

Мэдисон Киз рассказала, какие эмоции испытала после первой победы на ТБШ.

В январе она выиграла Australian Open незадолго до своего 30-летия.

«В плане эмоций это правда меня вымотало. Ты переживаешь невероятный эмоциональный подъем, а потом возвращаешься домой и все заканчивается. Я фактически была в коме, пока пыталась восстановиться. Это потрясающее достижение, я была так счастлива, но эти эмоциональные американские горки...

На самом деле забавно, сколько бывших игроков, с которыми я обращалась, говорили: «Экзистенциальный кризис – это абсолютно нормально». Некоторые говорили, что самым сложным будет выйти на первую тренировку после «Шлема». Было трагично это слышать».

Мэдисон Киз выиграла Australian Open! Что нужно знать о внезапной чемпионке 

Киз взяла «Шлем» с 46-й попытки. Только трое шли к нему дольше

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: espn.com
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