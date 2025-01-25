Мэдисон Киз: «Матч со Швентек стал важным барьером: я подумала, что совершенно точно смогу победить и в финале»

Мэдисон Киз ответила, когда заново поверила, что может выиграть «Большой шлем».

Сегодня в финале Australian Open она обыграла Арину Соболенко – 6:3, 2:6, 7:5.

«В прошлом году, даже несмотря на травмы и обидные поражения, я начала понемногу обретать себя, ясно мыслить на корте и концентрироваться на настоящем. Мне лучше, намного лучше удавалось находить решения в моменте.

В прошлом во время матчей, особенно когда все шло наперекосяк, мне иногда казалось, будто я не в своем теле. Я будто смотрела на себя со стороны и не могла соединить мозг с телом. А в прошлом году я поняла, что могу быть в моменте и идти от розыгрыша к розыгрышу, а не паниковать. Я начала показывать хороший теннис и справлялась, когда играла не очень.

В межсезонье я упорно работала и заметила, что все складывается именно так, как я хочу. Процесс постепенно идет, и вдруг ты выигрываешь кучу матчей в Аделаиде, а потом приезжаешь сюда. Матч с Игой стал важным барьером: я всегда верила, что могу ее обыграть, но, победив именно так, я подумала, что совершенно точно смогу победить и в субботу».

Напомним, в полуфинале против Швентек Киз отыграла матчбол при счете 5:6 в решающем сете – 5:7, 6:1, 7:6(8).

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