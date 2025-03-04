Киз об интервью сразу после победы на Australian Open: «Даже не представляла, сколько часов на это уходит. Я была просто как зомби»

Мэдисон Киз устала от общения с журналистами в первые дни после Australian Open.

«Просто безумие, я даже не представляла, сколько часов на это уходит.

Как только я ушла с корта, я дала шесть интервью в прямом эфире подряд, даже не приняла душ и не поела. Я такая: «Как же я хочу пить». Я не выпила ни капли воды, хотя прошел уже час. Я все-таки попила, потом у меня было 20 минут, я сдала допинг-тест, наконец-то приняла душ, запихнула в себя еду, потому что уже опаздывала, и, наверное, еще часа два общалась с журналистами.

Мне кажется, в отель мы вернулись в половине третьего. И, конечно, я не могла заснуть до пяти утра. Уже в восемь мне нужно было вставать и снова общаться с журналистами, в чем-то участвовать, мы наконец освободились только около полудня или часа дня. Потом я собиралась. Я была просто как зомби. Я была очень рада, но у меня даже не было возможности вздохнуть и осознать произошедшее. Потом нужно было улетать.

Мы вернулись в Штаты, и в Нью-Йорке я целый день общалась с прессой. Во Флориду мы вернулись во вторник вечером, и на среду было назначено одно дело, о котором мы договорились еще до начала сезона. То есть я только приземлилась, и уже на следующий день у меня были дела. Так и пошло: интервью, назначенные в последний момент, и все такое. В четверг вечером я сказала агенту, что с меня хватит, я больше не могу. Я положу телефон под замок. Я не могу ни с кем говорить. Я не могу отвечать на звонки. Телефон отправляется под замок. Если я кому-то понадоблюсь, я поговорю со всеми в понедельник».

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