Швентек о сериалах: «Не смотрела «Сегун», но когда-нибудь обязательно посмотрю. Но я даже не видела «Игру престолов» – я очень далеко»
Ига Швентек, вышедшая в третий круг в Индиан-Уэллс, рассказала о сериалах.
– Не смотрела «Сегун», но когда-нибудь обязательно посмотрю. Я читала книгу и мой папа смотрел и очень рекомендовал. Но я даже не видела «Игру престолов». Только закончила «Сплетницу», так что я очень далеко (улыбается).
– Ты больше читаешь, чем смотришь фильмы или сериалы?
– Я бы сказала, что одинаково. Я стараюсь читать в моменты стресса или когда мне нужно много делать за пределами корта, потому что чтение меня успокаивает. Но когда могу все отпустить и делать то, что хочу, я смотрю сериалы. Стараюсь сохранять баланс. Но я бы сказала, что расклад 50/50.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TennisChannel
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