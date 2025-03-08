Швентек о сериалах: «Не смотрела «Сегун», но когда-нибудь обязательно посмотрю. Но я даже не видела «Игру престолов» – я очень далеко»

Ига Швентек, вышедшая в третий круг в Индиан-Уэллс, рассказала о сериалах.

– Не смотрела «Сегун», но когда-нибудь обязательно посмотрю. Я читала книгу и мой папа смотрел и очень рекомендовал. Но я даже не видела «Игру престолов». Только закончила «Сплетницу», так что я очень далеко (улыбается) .

– Ты больше читаешь, чем смотришь фильмы или сериалы?

– Я бы сказала, что одинаково. Я стараюсь читать в моменты стресса или когда мне нужно много делать за пределами корта, потому что чтение меня успокаивает. Но когда могу все отпустить и делать то, что хочу, я смотрю сериалы. Стараюсь сохранять баланс. Но я бы сказала, что расклад 50/50.

Швентек – Кепка. Почему?

За что ругают Игу Швентек