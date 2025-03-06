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Швентек о беттинге: «Нет смысла рассуждать, хорошо это или плохо – ставки всегда будут, потому что это большой бизнес»

Ига Швентек высказалась о влиянии беттинга на теннис.

– Ставки стали очень большой частью нашего спорта и очень много денег идет с сайтов букмекеров. Беттинг – хорошо для спорта или плохо? Или и то, и другое?

– Не уверена, что я готова ответить на этот вопрос, потому что я никогда об этом особо не думала. Я просто воспринимаю это как факт. Нет смысла рассуждать, хорошо это или плохо – [ставки] всегда будут, потому что это большой бизнес.

Конечно, мы, как игроки, получаем негативные комментарии и хейт, потому что иногда люди теряют деньги из-за наших поражений или побед. Так что на нас это влияет вот так. Конечно, мне не кажется это ни позитивным, ни хорошим.

Но в интернете тебя все равно будут ненавидеть. У нас есть способы немного остановить это через алгоритмы и блокировки. Но люди будут говорить в интернете все, что захотят, потому что это легко сделать. Так что с этой точки зрения нас это задевает вот так.

Но во всей концепции ставок и бизнеса я не слишком хорошо разбираюсь, чтобы рассуждать, извините, – сказала Швентек на пресс-конференции в Индиан-Уэллс.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’’
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