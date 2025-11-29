4

Александр Бублик: «Я думал о завершении карьеры в начале года»

Александр Бублик: я в начале сезона я мог закончить карьеру.

11-я ракетка мира Александр Бублик рассказал, что мог завершить карьеру в начале года.

В этом сезоне казахстанец выиграл один пятисотник и три турнира ATP 250 и поднялся на 11-е место в рейтинге.

– В конце прошлого года и в начале нынешнего я был очень собой недоволен. Я даже подумывал завершить карьеру, потому что боялся вылететь из топ-100 (в марте Бублик был №82 в мире – Спортс’’). Это бы все изменило. После Индиан-Уэллс я на три дня уехал в Лас-Вегас, чтобы от всего отключиться. Но также и для того, чтобы все обдумать. С тех пор я иду по выбранному пути.

– 11-е место в рейтинге – ты никогда еще не был так высоко. С чем это связано?

– Я постарался сохранить разнообразный стиль игры, но при этом стал значительно стабильнее. Немного изменил тренировки. Благодаря этому, например, улучшил форхенд – особенно на грунте. На «Челленджерах» набрал уверенности и пробивался через квалификации. Также я улучшил физическую форму. Кроме того, мне очень помогла смена ракетки. Мы даже сделали ее легче – теперь она весит 291 г.

– Ты знал, что помимо Карлоса Алькараса и Новака Джоковича ты единственный действующий игрок, который в этом десятилетии выигрывал турниры на грунте, траве и харде за один сезон?

– Нет, не знал. Но это подтверждение того, что я двигаюсь в правильном направлении. Моя цель – попасть в топ-10. Это моя мечта. И теперь у меня есть ощущение, что если я буду использовать свой потенциал и продолжать сосредоточенно работать, то действительно смогу этого добиться.

Почему Бублик – любимый теннисист тех, кто не смотрит теннис?

Волшебная ракетка Бублика: как превратила провальный сезон в лучший, и почему он ее маскирует?

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: tennismagazin.de
