Алькарас вручил Месси трофей за победу «Интер Майами» в Восточной конференции МЛС

Алькарас вручил Месси кубок за победу «Интер Майами» в Восточной конференции МЛС.

Первая ракетка мира Карлос Алькарас вручил капитану «Интер Майами » Лионелю Месси трофей за победу в Восточной конференции МЛС.

Флоридцы, за которых выступает Месси, разгромили в 1/2 финала Кубка МЛС «Нью-Йорк Сити » (5:1).

В этом матче 38-летний аргентинец побил рекорд Ференца Пушкаша по числу голевых пасов в истории (405).

В решающем матче текущего розыгрыша «Интер Майами » встретится 6 декабря с «Ванкувер Уайткэпс », за которых выступает Томас Мюллер .

🎥 Месси – лучший ассистент всех времен! Лионель оформил 405-ю голевую и побил рекорд Пушкаша