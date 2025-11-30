Алькарас вручил Месси трофей за победу «Интер Майами» в Восточной конференции МЛС
Алькарас вручил Месси кубок за победу «Интер Майами» в Восточной конференции МЛС.
Первая ракетка мира Карлос Алькарас вручил капитану «Интер Майами» Лионелю Месси трофей за победу в Восточной конференции МЛС.
Флоридцы, за которых выступает Месси, разгромили в 1/2 финала Кубка МЛС «Нью-Йорк Сити» (5:1).
В этом матче 38-летний аргентинец побил рекорд Ференца Пушкаша по числу голевых пасов в истории (405).
В решающем матче текущего розыгрыша «Интер Майами» встретится 6 декабря с «Ванкувер Уайткэпс», за которых выступает Томас Мюллер.
🎥 Месси – лучший ассистент всех времен! Лионель оформил 405-ю голевую и побил рекорд Пушкаша
