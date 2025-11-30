  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Вероника Кудерметова: «Мальдивы – единственное место, где ты можешь отдохнуть, на неделю отключить голову»
3

Вероника Кудерметова: «Мальдивы – единственное место, где ты можешь отдохнуть, на неделю отключить голову»

Вероника Кудерметова: на Мальдивах могу просто на неделю отключить свою голову.

30-я ракетка мира Вероника Кудерметова рассказала, почему любит проводить отпуск на Мальдивах.

– Вероника, вы уже вернулись из отпуска. Где успели побывать?

– Я успела отдохнуть на Мальдивах неделю, а потом была в Курске.

– Как раз примерно в это время поднималась тема, что теннисисты почти поголовно все ездят почему-то отдыхать на Мальдивы. Почему так получается?

– Ну, на самом деле, в этом году я столкнулась, точнее, я осознала, что для теннисистов сезон получается очень длинный, очень насыщенный – постоянные переезды, перелеты. И, наверное, Мальдивы – это единственное место, где ты можешь отдохнуть, ни о чем не думать, ни о каких проблемах, и действительно насладиться моментом своего отдыха. Потому что, если ты находишься в России или в других активных местах, то тебе надо куда-то ездить, какие-то дела делать. А на Мальдивах для меня как раз то самое место, где я могу просто на неделю отключить свою голову.

– Как проведете декабрь? Где планируете встречать Новый год и какие по планам у вас будут турниры?

– Декабрь я планирую провести в Казани – там буду тренироваться. Первый турнир начинаю в Брисбене, а Новый год еще пока не решила, скорее всего, там же – в Австралии, – сказала Кудерметова в интервью «Чемпионату».

Теннисисты обожают Мальдивы – тропический рай, где взрывают президентов

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Чемпионат»
logoВероника Кудерметова
logoWTA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Теннисистка Кудерметова: «Предпочитаю посмотреть хоккей, если есть возможность. Сейчас болею за «Ак Барс»
29 ноября, 11:45
Кудерметова о паре с Мертенс: «Решение взять паузу в 2022-м было больше моей инициативой – мы девушки, у всех эмоции. А тут сыграл разум»
24 ноября, 19:44
Главные новости
Серена не планирует возобновлять карьеру: «То, как разлетелись эти слухи, – просто безумие»
сегодня, 20:14
Надаль о выставочных матчах с Федерером и Джоковичем: «Это реально осуществить. Просто не стоит ждать того уровня, который мы показывали раньше»
сегодня, 19:57
Бенчич и Мбоко вошли в топ-6 самых больших рывков в рейтинге по итогам сезона
сегодня, 18:37
Хачанов об изменениях в команде: «Серьезно ничего не поменялось. Мы закончили с одним из тренеров, с которым я работал почти шесть лет»
сегодня, 17:40
Винус опубликовала фото с помолвки. Она обручилась c 37-летним актером 31 января 2025-го
сегодня, 16:31Фото
Шнайдер о сообщениях от ставочников и хейтеров: «Один из десяти комментариев хороший, а остальные девять – плохие»
сегодня, 16:10
Радукану о жалобах игроков на календарь: «Считаю, что нам не стоит жаловаться – это часть профессии, приносящая нам хорошую жизнь»
сегодня, 15:31
Маррей о Совете игроков: «Теннисисты прекрасно понимают свой вид спорта, но большинство из нас не очень умные и образованные»
сегодня, 14:43
Потапова о ремейке «Битвы полов»: «Желаю удачи Арине»
сегодня, 13:59
Серена о критике за лишний вес: «В начале карьеры было тяжело. Говорили, что мы похожи на мужчин и все в таком духе»
сегодня, 12:55
Ко всем новостям
Последние новости
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
вчера, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября, 06:48
Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»
29 ноября, 20:21Фото
Первой ракетке мира Алькарасу подарили джерси «Майами»
27 ноября, 12:56
Фриц посетил этап «Формулы-1» в Лас-Вегасе
23 ноября, 20:11Фото
Соболенко встретилась с Роналдо
23 ноября, 12:24Фото
Шнайдер сфотографировалась с Дзюбой в самолете
21 ноября, 21:05Фото
Следите за теннисом на Спортсе“? Пройдите опрос
21 ноября, 18:00Опрос
Теннисистка Шнайдер нанесла символический удар перед матчем «Акрон» – «Сочи»
21 ноября, 17:13Фото
Теннисистка Шнайдер презентовала третий комплект формы «Акрона»
18 ноября, 13:36Фото