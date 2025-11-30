Вероника Кудерметова: «Мальдивы – единственное место, где ты можешь отдохнуть, на неделю отключить голову»

Вероника Кудерметова: на Мальдивах могу просто на неделю отключить свою голову.

30-я ракетка мира Вероника Кудерметова рассказала, почему любит проводить отпуск на Мальдивах.

– Вероника, вы уже вернулись из отпуска. Где успели побывать?

– Я успела отдохнуть на Мальдивах неделю, а потом была в Курске.

– Как раз примерно в это время поднималась тема, что теннисисты почти поголовно все ездят почему-то отдыхать на Мальдивы. Почему так получается?

– Ну, на самом деле, в этом году я столкнулась, точнее, я осознала, что для теннисистов сезон получается очень длинный, очень насыщенный – постоянные переезды, перелеты. И, наверное, Мальдивы – это единственное место, где ты можешь отдохнуть, ни о чем не думать, ни о каких проблемах, и действительно насладиться моментом своего отдыха. Потому что, если ты находишься в России или в других активных местах, то тебе надо куда-то ездить, какие-то дела делать. А на Мальдивах для меня как раз то самое место, где я могу просто на неделю отключить свою голову.

– Как проведете декабрь? Где планируете встречать Новый год и какие по планам у вас будут турниры?

– Декабрь я планирую провести в Казани – там буду тренироваться. Первый турнир начинаю в Брисбене, а Новый год еще пока не решила, скорее всего, там же – в Австралии, – сказала Кудерметова в интервью «Чемпионату».

