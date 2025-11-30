«Топ-15 железно планирую». Кудерметова – о рейтинговых целях на 2026 год

Вероника Кудерметова назвала рейтинговую цель на сезон-2026.

30-я ракетка мира Вероника Кудерметова озвучила цель на следующий сезон.

– У вас в минувшем сезоне были две замечательные победы в паре – «Уимблдон» и итоговый. Как вы их восприняли? Чем они отличаются друг от друга? В чем их важность?

– Для меня, наверное, был очень важен «Уимблдон», потому что это мой первый «Большой шлем». В 2021 году, когда выступала с Леной Весниной в паре, у нас там уже был обидный проигранный финал. И в этом году, когда получилось взять титул, то это было невероятно.

– Какая цель у вас на следующий сезон именно в одиночном разряде?

– Конечно, хочется двигаться вперед. Надеюсь, если реально смотреть, топ-15 железно планирую (смеется). Конечно, всегда можно загадывать, но... – сказала Кудерметова в интервью «Чемпионату».