Анастасия Потапова: «К сожалению, Новый год мы не празднуем, потому что всегда выходило так, что 1 января я играла первым запуском в 11 утра»

51-я ракетка мира Анастасия Потапова рассказала, как празднует Новый год в начале каждого сезона.

– Как у вас происходит переключение между сезонами? Потому что к Австралии нужно готовиться уже в декабре, и стандартная схема «Новый год – новая я» здесь не работает. Как вы для себя определяете момент, когда прошлый сезон нужно отпустить и начать новый? Сложно ли входить в подготовку к новому, когда вокруг Новый год, декабрь, Merry Christmas?

– Честно говоря, мне кажется, что для каждого профессионального спортсмена важно иметь такую внутреннюю «кнопочку» в организме, которая позволяет в один день отключиться и, допустим, отпраздновать Новый год. К сожалению, именно этот праздник мы не отмечаем, потому что всегда выходило так, что 1 января в Брисбене я играла первым запуском в 11 утра. Это был стандарт последние пять лет.

Но в этом году старт сезона сдвинулся – мы начинаем играть, по-моему, 5 января. И, возможно, в какой-то мере удастся хотя бы встретить Новый год.

А насчет Merry Christmas: все по-разному относятся к этим праздникам. Для нас это семейный праздник, и мы будем отмечать его дома с семьей за ужином. Никаких вечеринок не планируется, поэтому я считаю, что в этом нет ничего плохого. Наоборот, это даже полезно – немного отключиться и провести отличное время в кругу семьи, – передает слова Потаповой корреспондент Спортса’’ Алёна Майорова.