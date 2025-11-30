29

Трофеи Северной Пальмиры. «Сфинксы» Медведева победили «Львов» Бублика

В Санкт-Петербурге завершился выставочный турнир «Трофеи Северной Пальмиры».

Трофеи Северной Пальмиры

Выставочный турнир

Санкт-Петербург, Россия

29 ноября – 30 ноября 2025

Крытые корты, хард

Матчи ограничены по времени (1 час 15 минут) и состоят из трех сетов. Итоговый счет ведется по количеству выигранных геймов – как в одиночке, так и в паре. Победит команда, набравшая большее количество геймов.

«Львы» – «Сфинксы» – 100:105

29 ноября

Анастасия Потапова (Россия, «Львы») – Вероника Кудерметова (Россия, «Сфинксы») – 2:5, 2:4, 2:4 (6:13)

Диана Шнайдер (Россия, «Львы») – Юлия Путинцева (Казахстан, «Сфинксы») – 5:2, 2:4, 3:3 (10:9)

Тэллон Грикспор (Нидерланды, «Львы») – Даниил Медведев (Россия, «Сфинксы») – 3:4, 2:4, 3:5 (8:13)

Александр Бублик (Казахстан, «Львы») – Карен Хачанов (Россия, «Сфинксы») – 2:5, 4:5, 4:3 (10:13)

Александр Бублик / Тэллон Грикспор (Казахстан/Нидерланды, «Львы») – Карен Хачанов / Даниил Медведев (Россия, «Сфинксы») – 4:4, 4:2, 5:1 (13:7)

30 ноября

Анастасия Потапова (Россия, «Львы») – Юлия Путинцева (Казахстан, «Сфинксы») – 4:2, 5:3, 4:2 (13:7)

Александр Бублик (Казахстан, «Львы») – Даниил Медведев (Россия, «Сфинксы») – 5:2, 2:6, 2:6 (9:14)

Диана Шнайдер (Россия, «Львы») – Вероника Кудерметова (Россия, «Сфинксы») – 4:4, 3:3, 4:3, (11:10)

Тэллон Грикспор (Нидерланды, «Львы») – Карен Хачанов (Россия, «Сфинксы») – 2:4, 4:4, 3:4 (9:12)

Анастасия Потапова / Диана Шнайдер (Россия, «Львы») – Вероника Кудерметова / Юлия Путинцева (Россия/Казахстан, «Сфинксы») – 3:3, 4:2, 4:2 (11:7)

