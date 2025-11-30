Трофеи Северной Пальмиры. «Сфинксы» Медведева победили «Львов» Бублика
Трофеи Северной Пальмиры
Выставочный турнир
Санкт-Петербург, Россия
29 ноября – 30 ноября 2025
Крытые корты, хард
Матчи ограничены по времени (1 час 15 минут) и состоят из трех сетов. Итоговый счет ведется по количеству выигранных геймов – как в одиночке, так и в паре. Победит команда, набравшая большее количество геймов.
«Львы» – «Сфинксы» – 100:105
29 ноября
Анастасия Потапова (Россия, «Львы») – Вероника Кудерметова (Россия, «Сфинксы») – 2:5, 2:4, 2:4 (6:13)
Диана Шнайдер (Россия, «Львы») – Юлия Путинцева (Казахстан, «Сфинксы») – 5:2, 2:4, 3:3 (10:9)
Тэллон Грикспор (Нидерланды, «Львы») – Даниил Медведев (Россия, «Сфинксы») – 3:4, 2:4, 3:5 (8:13)
Александр Бублик (Казахстан, «Львы») – Карен Хачанов (Россия, «Сфинксы») – 2:5, 4:5, 4:3 (10:13)
Александр Бублик / Тэллон Грикспор (Казахстан/Нидерланды, «Львы») – Карен Хачанов / Даниил Медведев (Россия, «Сфинксы») – 4:4, 4:2, 5:1 (13:7)
30 ноября
Анастасия Потапова (Россия, «Львы») – Юлия Путинцева (Казахстан, «Сфинксы») – 4:2, 5:3, 4:2 (13:7)
Александр Бублик (Казахстан, «Львы») – Даниил Медведев (Россия, «Сфинксы») – 5:2, 2:6, 2:6 (9:14)
Диана Шнайдер (Россия, «Львы») – Вероника Кудерметова (Россия, «Сфинксы») – 4:4, 3:3, 4:3, (11:10)
Тэллон Грикспор (Нидерланды, «Львы») – Карен Хачанов (Россия, «Сфинксы») – 2:4, 4:4, 3:4 (9:12)
Анастасия Потапова / Диана Шнайдер (Россия, «Львы») – Вероника Кудерметова / Юлия Путинцева (Россия/Казахстан, «Сфинксы») – 3:3, 4:2, 4:2 (11:7)