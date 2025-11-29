Коллинс о том, что начала встречаться с парнем: «Посмотрим, сможет ли он выдержать»

Даниэль Коллинс рассказала, что начала встречаться с парнем.

31-летняя Коллинс хотела завершить карьеру в 2024 году, чтобы создать семью и стать мамой, но отменила свои планы из-за проблем со здоровьем.

В ноябре американка зарегистрировалась в приложении для знакомств, а затем посоветовала кандидатам прикреплять к сообщениям скриншот банковского счета.

«Я уже встречаюсь с одним человеком. Мы восемь или девять раз сходили на свидание. Все случилось довольно быстро. Парень классный. Он ничего не знает о теннисе. Он высокий – примерно 196 сантиметров, голубоглазый, работает в финансовой сфере и только что открыл собственную инвестиционную компанию.

Я очень надеюсь, что все получится. Скрестила пальцы. Знаете, я сильная, поэтому подхожу не каждому. Посмотрим, сможет ли он выдержать. У меня сильный характер, и временами я бываю вспыльчивой – вы наверняка видели это на корте», – сказала Коллинс в подкасте Nothing Major.

